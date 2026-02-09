Ранее, в 2014 году, политик заявлял, что "восхищается" российским диктатором Путиным. Об этом пишет Politico.

Читайте также Кир Стармер может уйти в отставку из-за дипломатического скандала, – Bloomberg

Почему Фарадж изменил свою позицию по войне в Украине?

Партия Reform UK пытается четко определить, какую позицию она займет на мировой арене, если одержит победу на следующих выборах. Эта правопопулистская сила сейчас демонстрирует самые высокие рейтинги. Ее лидером является Найджел Фарадж, которого считают потенциальным кандидатом на должность премьер-министра.

Однако, ранее лидер партии высказывал комплиментарные комментарии в сторону Путина. В 2014 году заявлял, что "восхищается" им, а в 2022 он возмущался, заявляя, что Запад "спровоцировал" Россию на вторжение в Украину, подтолкнув НАТО к расширению на восток.

И все же в последнее время Фарадж пытается дистанцироваться от таких высказываний, назвав Путина "очень плохим парнем". Также его команда встречается с украинской стороной, чтобы показать свою поддержку. Партия заявляет, что будет продолжать оказывать военную поддержку.

Фарадж отмечает, что любое будущее урегулирование войны не должно "привести к победе Путина", а Великобритания при правительстве "реформистов" будет гарантировать защиту воздушного пространства НАТО от России.

Что известно о помощи Великобритании для Украины?