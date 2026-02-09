Раніше, у 2014 році, політик заявляв, що "захоплюється" російським диктатором Путіним. Про це пише Politico.

Читайте також Кір Стармер може піти у відставку через дипломатичний скандал, – Bloomberg

Чому Фарадж змінив свою позицію щодо війни в Україні?

Партія Reform UK намагається чітко визначити, яку позицію вона займе на світовій арені, якщо здобуде перемогу на наступних виборах. Ця правопопулістська сила зараз демонструє найвищі рейтинги. Її лідером є Найджел Фарадж, якого вважають потенційним кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

Однак, раніше лідер партії висловлював компліментарні коментарі в бік Путіна. У 2014 році заявляв, що "захоплюється" ним, а у 2022 він обурювався, заявлявши, що Захід "спровокував" Росію на вторгнення в Україну, підштовхнувши НАТО до розширення на схід.

Та все ж останнім часом Фарадж намагається дистанціюватись від таких висловлювань, назвавши Путіна "дуже поганим хлопцем". Також його команда зустрічається із українською стороною, щоб показати свою підтримку. Партія заявляє, що продовжуватиме надавати військову підтримку.

Фарадж наголошує, що будь-яке майбутнє врегулювання війни не повинно "привести до перемоги Путіна", а Велика Британія за уряду «реформістів» гарантуватиме захист повітряного простору НАТО від Росії.

Що відомо про допомогу Великобританії для України?