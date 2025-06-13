"Врата ада откроются": в Иране угрожают "самой масштабной ракетной атакой" в истории
- Иран угрожает самой масштабной ракетной атакой в истории в ответ на израильские удары по военным и ядерным объектам.
- Новоназначенный командующий КСИР Ирана Мохаммад Пакпур заявил, что "врата ада" откроются для Израиля в качестве мести.
Иранские СМИ предупреждают о вероятной самой масштабной ракетной атаке в истории. Свои угрозы озвучил и новоназначенный командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Пакпур.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Ранее Иран заявил, что израильские удары по военным и ядерным объектам являются "объявлением войны".
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Какие угрозы звучат со стороны Ирана
По данным иранских государственных медиа со ссылкой на армейские источники, "самая большая ракетная атака, которую когда-либо видел или увидит современный мир", имея в виду ответ Израиля за воздушную операцию, должна начаться через несколько часов.
Государственное информационное агентство IRNA приводит заявление новоназначенного командующего КСИР Ирана Мохаммада Пакпура открыть "врата ада" в ответ на нападения Израиля, в результате которых погиб его предшественник Хоссейн Салами.
В знак мести за кровь наших павших командиров, ученых и граждан, ворота ада вскоре откроются для этого режима убийства детей,
– заявил он.
Напомним, после ночной атаки в пятницу, 13 июня, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о мести Израиля за гибель генерала Хоссейна Салами. В Иране также подняли красный флаг, символизирующий начало расплаты с Израилем.