Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Раніше Іран заявив, що ізраїльські удари по військових і ядерних об'єктах є "оголошенням війни".

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Які погрози лунають з боку Ірану

За даними іранських державних медіа з посиланням на армійські джерела, "найбільша ракетна атака, яку коли-небудь бачив або побачить сучасний світ", маючи на увазі відповідь Ізраїлю за повітряну операцію, має розпочатися за кілька годин.

Державне інформаційне агентство IRNA наводить заяву новопризначеного командувача КВІР Ірану Мохаммада Пакпура відкрити "ворота пекла" у відповідь на напади Ізраїлю, в результаті яких загинув його попередник Хоссейн Саламі.

На знак помсти за кров наших полеглих командирів, вчених та громадян, ворота пекла незабаром відчиняться для цього режиму вбивства дітей,

– заявив він.

Нагадаємо, після нічної атаки у п'ятницю, 13 червня, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про помсту Ізраїлю за загибель генерала Хоссейна Саламі. В Ірані також підняли червоний прапор, що символізує початок розплати з Ізраїлем.