Так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, планирует ли Россия нападение на европейские страны. Он опроверг опасения Запада по поводу этого.

Лавров также обвинил лидеров западных стран в якобы безосновательном "создании образа врага" вокруг России, которым якобы пытаются отвлекать внимание своих граждан от реальных проблем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью венгерской Magyar Nemzet.

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Что сказал Лавров о планах России

Главу российского МИД спросили об опасениях на Западе относительно возможных планов российского диктатора Владимира Путина восстановить влияние в Европе, в том числе военной силой.

На это Лавров ответил, что, возможно, те, кто делает такие заявления, "больше знают о планах России, чем мы". Он добавил, что якобы ничего не знает "о планах атаковать Европу или вторгнуться в Европу".

Кроме этого, начал жаловаться, что якобы западные лидеры постоянно пытаются "демонизировать Россию манипуляциями в информационном пространстве и закрепить в общественном мнении тезис о якобы имперских амбициях российского руководства".

По мнению Лаврова, говоря о якобы "мифической российской угрозе, они пытаются отвлечь внимание от неудач в решении реальных проблем – инфляции, безработицы, растущей, падения реальных доходов населения, нелегальной миграции и связанного с этим роста преступности".

Пропагандист сказал, что для него "обидно и тревожно, что объединенная Европа подстрекает антироссийские настроения, возрождает ОПК и призывает к войне против России". А также заявил, что ЕС "превращается из интеграционного союза в военно-политический блок, наподобие придатка к НАТО" и это "опасная тенденция".

Стоит заметить, что россияне не впервые отрицают свои намерения, а затем прибегают к нападению. Секретарь НАТО Марк Рютте убежден, что Россия планирует атаковать страны НАТО через 5 – 7 лет. По его мнению, Альянс должен трансформироваться и балансировать оборонные расходы, чтобы быть готовым к потенциальной российской агрессии.