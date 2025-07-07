Лавров також звинуватив лідерів західних країн у нібито безпідставному "створенні образу ворога" довкола Росії, яким начебто намагаються відвертати увагу своїх громадян від реальних проблем. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю угорській Magyar Nemzet.

Дивіться також Скасування санкцій і повернення активів: Лавров назвав вимоги Росії до мирного договору

Що сказав Лавров про плани Росії

Очільника російського МЗС запитали про побоювання на Заході щодо можливих планів російського диктатора Володимира Путіна відновити вплив у Європі, в тому числі військовою силою.

На це Лавров відповів, що, можливо, ті, хто робить такі заяви, "більше знають про плани Росії, ніж ми". Він додав, що начебто нічого не знає "про плани атакувати Європу чи вторгнутися у Європу".

Окрім цього, почав бідкатися, що нібито західні лідери постійно намагаються "демонізувати Росію маніпуляціями в інформаційному просторі та закріпити у громадській думці тезу про нібито імперські амбіції російського керівництва".

На думку Лаврова, говорячи про начебто "міфічну російську загрозу, вони намагаються відвернути увагу від невдач у розв'язанні реальних проблем – інфляції, безробіття, що зростає, падіння реальних доходів населення, нелегальної міграції та пов’язаного з цим зростання злочинності".

Пропагандист сказав, що для нього "прикро і тривожно, що об’єднана Європа підбурює антиросійські настрої, відроджує ОПК і закликає до війни проти Росії". А також заявив, що ЄС "перетворюється з інтеграційного союзу на військово-політичний блок, на зразок придатка до НАТО" і це "небезпечна тенденція".

Варто зауважити, що росіяни не вперше заперечують свої наміри, а потім вдаються до нападу. Секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що Росія планує атакувати країни НАТО через 5 – 7 років. На його думку, Альянс повинен трансформуватися і балансувати оборонні витрати, щоб бути готовим до потенційної російської агресії.