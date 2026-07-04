После тревожных новостей о Польше: президент Латвии выступил с заявлением об угрозе со стороны России
Россия планирует проверить решимость стран-членов НАТО защищать друг друга. Для этого Кремль может пойти на эскалацию.
Такое мнение высказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью DW.
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Что говорят в Латвии о возможной агрессии со стороны России?
По словам Ринкевичса, нельзя исключать того, что Россия все-таки пойдет на эскалацию против страны НАТО. "Мы должны быть готовы", – подчеркнул он.
В то же время президент Латвии считает, что странам Альянса нечего бояться. Им лишь следует послать четкий сигнал Кремлю: любые российские провокации не останутся без ответа.
Отдельно Ринкевичс отметил, что в настоящее время у России нет сил для полномасштабного вторжения в страну НАТО. Он также признал наличие проблем в европейской оборонной промышленности. Ей не хватает современного оружия, ракет и военной техники.
Политик подчеркнул важность американского присутствия в Европе. По его мнению, заменить его быстро не получится. Соединенные Штаты остаются незаменимыми для обороны Европы и НАТО.
Также Ринкевичс заявил, что вступление Украины в ЕС важно с точки зрения безопасности всего региона.
Россия готовит вооруженную провокацию против Польши
США предупредили Польшу о возможных российских провокациях.
По данным американских аналитиков, Россия может осуществить атаку на критически важную инфраструктуру Польши или устроить ограниченные инциденты на границе с Беларусью или Калининградом.
В Вашингтоне считают, что таким образом Кремль будет пытаться проверить реакцию НАТО и ослабить поддержку Украины.