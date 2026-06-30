Об этом она написала в своем комментарии.

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Что сказала Захарова?

Захарова призналась, что обратила внимание на официальную информацию представительства НАТО в Украине. Она увидела там тендер на разработку систем вооружения для массированного поражения российских аэродромов и авиабаз. Эта технология направлена на долгосрочное выведение их из строя в глубине территории страны.

Чиновница подчеркнула, что постепенная интеграция деятельности командных подразделений Альянса и соответствующих структур Сил обороны Украины набирает обороты. Пресс-секретарь утверждает, что якобы Североатлантический альянс обеспечивает Киеву стратегический тыл.

В свою очередь, киевский режим активизирует попытки воплотить в жизнь свое давнее стремление втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией, надеясь, что это поможет спасти свое безнадежное положение на поле боя,

– заявила Захарова.

Она назвала действия Украины и Альянса агрессивными. Пропагандистка также угрожала российскими ударами по западным предприятиям, вовлеченным в производство оружия

Другие российские заявления

Глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил, что якобы Зеленский нацелен на то, чтобы втянуть Беларусь в войну и расширить географию боевых действий. По словам министра, это может затруднить урегулирование конфликта "политико-дипломатическими средствами".

Владимир Путин признал, что "дух Анкориджа" не был зафиксирован ни в каких документах и никто не подписывал никаких договоренностей. По его словам, в ходе переговоров с лидером США обсуждались варианты завершения войны в Украине, в частности компромиссы, предложенные американской стороной.