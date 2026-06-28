Между тем на самом деле российское наступление зашло в тупик, а видео с флагами чаще всего сгенерированы ИИ. На это указывают аналитики Института изучения войны.

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Как Кремль имитирует успехи своей армии в Украине?

Минобороны России продолжает публиковать видео с поднятием флагов над украинскими населёнными пунктами. Вероятно, они отредактированы с помощью искусственного интеллекта.

Так, 27 июня российское Минобороны заявило, что оккупанты якобы захватили Новоскелюватое (на юго-запад от Александровки), и опубликовало фейковое видео. На кадрах – военнослужащие 36-й мотострелковой бригады, держащие флаг в Новоскелюватом.

Это село на самом деле находится далеко от реальных российских позиций:

примерно в 15 километрах от точки наибольшего продвижения оккупантов;

в 13 километрах от мест, где действительно находились россияне;

в 12 километрах от позиций, где враг сам заявлял о своём присутствии.

Российские власти в последнее время активнее распространяют видео, вероятно отредактированные с помощью ИИ, чтобы преувеличить свои успехи на фронте. Это часть информационной кампании, призванной создать впечатление, будто украинский фронт вот-вот рухнет, хотя реальных доказательств этому нет.

Помимо видео, сгенерированных ИИ, агрессор использует инфильтрацию. Так, одного российского солдата заметили с флагом в Гуляйпольском. В итоге его ликвидировали украинцы.

Даже Покровск, о захвате которого заявляет враг, до сих пор не перешел полностью под контроль оккупантов. Украинские силы по-прежнему присутствуют в северной части города.

Напомним, недавно помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия рассчитывает на военную победу в Украине. По его словам, оккупационная армия постоянно продвигается. "Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед", – заявил чиновник.