Россия превратила Беларусь в свой плацдарм для нового нападения на Украину, – AP

Россия снова может использовать Беларусь как плацдарм для нападения. На фоне углубления военного сотрудничества между Москвой и Минском беспокойство относительно потенциальных угроз растет не только в Киеве, но и среди западных союзников.

Об этом пишет Associated Press.

Как Россия использует Беларусь?

Издание напоминает, что Александр Лукашенко, который находится у власти более 30 лет, сохраняет тесные связи с Кремлем и значительно зависит от российской поддержки. На фоне этого Минск продолжает содействовать Москве в войне против Украины.

Журналисты констатируют, что через территорию Беларуси российские войска начали наступление на Киев в 2022 году. После провала этого наступления Беларусь стала площадкой для первых переговоров между делегациями России и Украины.

По мере того как конфликт превращался в войну на истощение, Беларусь играла ключевую роль в поддержке военных усилий Москвы. Белорусские заводы выпускали микрочипы и другую электронику, оптические системы наведения, артиллерийские боеприпасы и грузовики, перевозившие российские баллистические ракеты,

– говорится в статье.

Посланник президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что в обломках баллистической ракеты "Орешник", которую Россия использовала 24 мая во время атаки, обнаружили микрочипы белорусского производства.

Кроме вышеупомянутого, Беларусь неоднократно предоставляла свою территорию для подготовки российских военных, проводила совместные учения с армией и обеспечивала лечение раненых оккупантов в местных медицинских учреждениях.

Как Беларусь помогает России?

Группа БелПОЛЬ, которая выступает против режима Лукашенко, заявляет о глубокой интеграции промышленности страны в военный спектр России – более 500 объектов привлечены к производству и ремонту техники, боеприпасов и прочего.

"Режим Лукашенко очень серьезно вовлечен в войну. Лукашенко всячески помогает России", – говорит председатель БелПОЛЬ Владимир Жигарь, добавив, что в Гомельской области строят огромный полигон и казармы для войск.

По его мнению, именно поэтому Украина вынуждена удерживать значительные силы на границе с Беларусью. Также Владимир Жигарь напоминает, что Беларусь разместила на своей территории часть российского тактического ядерного оружия.

Беларусь не имеет военного суверенитета, и как только Москва сочтет это необходимым, то использует Беларусь как плацдарм для нового вторжения в Украину или любого вооруженного конфликта со странами НАТО,

– считает председатель БелПОЛЬ.

Какие собственные возможности Беларуси?

По официальным данным, численность ВС Беларуси составляет около 48,6 тысяч военных, что значительно меньше чем российских. В случае необходимости Минск может мобилизовать до 290 тысяч человек, но понадобится дополнительное оружие и подготовка.

Военный аналитик Александр Алесин считает, белорусская армия не имеет достаточных возможностей для проведения следующих операций, поскольку для потенциального вторжения пришлось бы мобилизовать до 500 тысяч военных.

Это стало бы серьезной нагрузкой на экономику страны, поэтому, по его мнению, это маловероятно. Более того, Украина существенно усилила защиту границы, создав укрепления и заграждения, которые могут сорвать наступление.

"Даже с небольшими силами украинцы могут легко защитить себя и нанести тяжелые потери белорусской армии. С военной точки зрения, невозможно начать наступление с территории Беларуси без тяжелых потерь", – отмечает эксперт.

По его словам, Александр Лукашенко заинтересован в сохранении роли Беларуси как поставщика военной продукции для России, но будет пытаться избежать участия в боевых действиях, продолжая получать экономические выгоды.

Кстати, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что сейчас признаков подготовки наступления с территории Беларуси нет. Впрочем, это не означает, что Россия отказалась от ее использования для агрессии против Украины.