Возможно ли глобальное вторжение из Беларуси, как это было в 2022 году, объяснил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Насколько вероятно новое наступление из Беларуси?

"Флеш" подтвердил, что на территории Беларуси фиксируется активность, которая в будущем "может представлять угрозу для Украины или стран Европы". В то же время пока нет признаков, которые бы свидетельствовали о готовности к нападению "уже завтра".

По словам эксперта, Украина имеет достаточно укреплений, войск на границе и сил, чтобы отразить возможную агрессию.

"Флеш" считает, что масштабное вторжение, подобное событиям 2022 года, уже не повторится, ведь война изменилась. По его мнению, колонны техники теперь не смогли бы продержаться даже несколько часов.

Также он отметил, что возможное открытие фронта со стороны Беларуси могло бы быть нужно лишь для того, чтобы оттянуть часть украинских сил на новый участок. Кроме того, Россия может использовать территорию Беларуси как плацдарм для запуска ракет или дронов-камикадзе.

"Флеш" подчеркнул: украинская армия готова к различным сценариям развития событий.

Я искренне верю, что народ и армия Беларуси видят современный формат и результаты текущей войны для всех сторон и не позволят втянуть себя в это безумие. Народам Украины и Беларуси нечего делить и нечего враждовать,

– подчеркнул "Флеш".

Угроза из Беларуси: что известно

20 мая Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность новых атак на Украину с направления Беларуси и Брянской области. По его словам, угроза касается прежде всего Черниговского и Киевского направлений.

Президент сообщил, что этот вопрос обсуждали с военными, разведкой, СБУ и МИД. Украина уже работает над усилением защиты на севере и принимает превентивные меры.

К слову, еще в середине апреля Зеленский сообщил, что у границы с Украиной Беларусь строит дороги и обустраивает артиллерийские позиции. Президент тогда не исключил, что Россия может попытаться втянуть Минск в войну.

В Госпогранслужбе заявили, что сейчас Украина не фиксирует скопления российских войск у границы с Беларусью. В то же время представитель ГПСУ Андрей Демченко предупредил, что Александр Лукашенко в будущем может позволить России перебросить свои силы на белорусские базы и военные объекты.

Недавно в Беларуси заявили, что за неделю якобы зафиксировали 116 случаев пересечения границы украинскими дронами. Также Минск утверждает, что беспилотники якобы пытались атаковать пограничную инфраструктуру.

В ISW отметили, что пока нет признаков подготовки Беларуси к наземному вторжению в Украину. Однако Россия может использовать эти заявления как повод для ударов дронами с белорусской территории. Аналитики отметили, что запуск дронов из Беларуси позволил бы России атаковать западные и северо-западные области Украины, а также трассу М-06 и ключевые маршруты поставки помощи из Польши.