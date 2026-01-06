Европейские лидеры разделились, пытаясь приветствовать устранение диктатора Николаса Мадуро, но в то же время придерживаться принципов международного права, которые, похоже, противоречат подобным действиям США.

Что изменило вторжение в Венесуэлу?

Европа пыталась сосредоточиться на принципе демократического перехода, подчеркивая, что континент не признает Мадуро легитимным лидером Венесуэлы с момента президентских выборов в июне 2024 года.

Их, как известно, считали сфальсифицированными. Однако отказ Трампа признавать венесуэльского оппозиционного лидера, лауреата Нобелевской премии Марию Корину Мачадо, поставил европейских лидеров в неудобное положение.

Аргументируя такое решение, американский президент заявил, что она не имеет поддержки и уважения в Венесуэле. В свою очередь европейские лидеры воспринимают ее как руководительницу оппозиции, которая заслуживает власти.

Международные юристы отмечают, что отказ США признавать легитимность Мадуро открывает для Вашингтона путь утверждать, что он не пользуется суверенным иммунитетом как глава государства в американских судах. Аналогичная ситуация сложилась в 1989 году, когда Джордж Буш разрешил судить в США Мануэля Норьегу после его захвата,

Профессор международного права Йельского университета Уна Гатевей заявила, что не видит ни одного правдоподобного обоснования применения силы со стороны Соединенных Штатов в соответствии с Уставом ООН.

По ее словам, если наркотрафик признается достаточным основанием для нападения на другую страну, это открывает безграничные возможности для злоупотреблений и фактически отменяет понятие самообороны как исключения, превращая его в правило.

Она подчеркнула, что идея, по которой распространение наркотиков из определенной страны может оправдать вторжение и смену власти, снимает любые ограничения на применение силы. По ее мнению, действия США стали беспрецедентным нарушением.

О глубоком дискомфорте Европы свидетельствует и позиция премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, представителя одной из десяти непостоянных стран-членов Совета Безопасности ООН. Он пытался прекратить обсуждение методов Трампа.

По его словам, Мадуро возглавлял жестокую репрессивную диктатуру, которая принесла его народу необъятные страдания, а завершение его режима дает стране новую надежду, и добавил, что сейчас "не время комментировать законность недавних действий".

В то же время более близкие идеологические союзники Дональда Трампа в Европе, в частности премьер-министр Италии Джорджа Мелони, признали операцию США легитимной, охарактеризовав ее как "оборонительное вмешательство".

Какова причина разногласий?

Критика со стороны других стран была приглушенной, вероятно, из-за опасений вызвать недовольство американского президента, поддержка которого в отношении Украины считается жизненно важной.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС неоднократно подчеркивал отсутствие легитимности у Мадуро и поддерживал мирный переход власти, одновременно подчеркнув, что при любых обстоятельствах должны уважаться принципы международного права и Устав ООН.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сосредоточилась на дальнейших шагах, заявив о солидарности с венесуэльским народом и поддержку мирного и демократического перехода, который должен происходить с соблюдением международного права и Устава ООН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц занял осторожную позицию, отметив, что правовая оценка американского вмешательства является сложной и требует тщательного анализа. Франция также высказывалась сдержанно.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что завершение "диктатуры" является поводом для радости для венесуэльского народа, и призвал к мирному и демократическому переходу власти во главе с оппозиционным кандидатом на выборах 2024 года Эдмундо Гонсалесом Уррутией.

В знак солидарности он также пообщался с Марией Кориной Мачадо. Резче всего выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который заявил, что операция по захвату Мадуро нарушает принцип неприменения силы, лежащий в основе международного права.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не скрывал отсутствия сочувствия по отстранению Мадуро и вспомнил о важности международного права, однако не стал обсуждать, как именно оно применяется в этом случае.

По данным издания, сторонники международного права теперь могут оказаться в ситуации, когда "апеллируют к исчезающему миру, ", а Венесуэла становится очередной могилой на уже переполненном кладбище мирового порядка.

Действия Трампа закрепляют новую систему, в которой доминирует откровенный эгоизм двух или трех "великих держав". В этом миропорядке Вашингтон и Пекин будут решать, исходя из принципа, что сила является правом,

