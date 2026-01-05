Трамп назвал Колумбию "больной страной с больным президентом": что ответил лидер страны

После успешной операции США в Венесуэле Дональд Трамп пригрозил также другим странам, в частности Колумбии. Президент Густаво Петро отреагировал на заявления и отверг обвинения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Как отреагировали в Колумбии на заявления Трампа?

Дональд Трамп, заявил журналистам, что Колумбией якобы "руководит больной человек, который любит производить и продавать наркотики в Соединенные Штаты". В то же время ведение военных действий против страны кажется президенту США "неплохим".

Густаво Петр в соцсети отметил, что его имя не фигурирует в судебных делах и призвал Трампа прекратить клевету.

Так нельзя угрожать президенту Латинской Америки, который вышел из вооруженной борьбы, а затем из борьбы народа Колумбии за мир,

– написал Петр.

Позже лидер Колумбии добавил, что "друзья не бомбардируют", критикуя операцию Трампа в регионе. Он также обвинил США в "незаконном" захвате президента Венесуэлы Мадуро.

Министерство иностранных дел Колумбии назвало заявления Трампа "неприемлемым вмешательством" и призвало к уважению.

Кому еще пригрозил Трамп?