Трамп назвал Колумбию "больной страной с больным президентом": что ответил лидер страны
- Дональд Трамп назвал Колумбию "больной страной" и пригрозил военными действиями, что вызвало недовольство у президента Колумбии Густаво Петро.
- Петро отверг обвинения Трампа и призвал к уважению.
После успешной операции США в Венесуэле Дональд Трамп пригрозил также другим странам, в частности Колумбии. Президент Густаво Петро отреагировал на заявления и отверг обвинения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.
Как отреагировали в Колумбии на заявления Трампа?
Дональд Трамп, заявил журналистам, что Колумбией якобы "руководит больной человек, который любит производить и продавать наркотики в Соединенные Штаты". В то же время ведение военных действий против страны кажется президенту США "неплохим".
Густаво Петр в соцсети отметил, что его имя не фигурирует в судебных делах и призвал Трампа прекратить клевету.
Так нельзя угрожать президенту Латинской Америки, который вышел из вооруженной борьбы, а затем из борьбы народа Колумбии за мир,
– написал Петр.
Позже лидер Колумбии добавил, что "друзья не бомбардируют", критикуя операцию Трампа в регионе. Он также обвинил США в "незаконном" захвате президента Венесуэлы Мадуро.
Министерство иностранных дел Колумбии назвало заявления Трампа "неприемлемым вмешательством" и призвало к уважению.
Кому еще пригрозил Трамп?
Во время общения с журналистами американский лидер отдельно он упомянул Кубу. Он заявил, что страна фактически находится на грани упадка.
Также Трамп утверждал, что наркотики массово попадают в США через Мексику. Реальную власть там, мол, имеют наркокартели.
В то же время от вице-президента Венесуэлы Делси Родригес он требует полного доступа к ресурсам страны.