Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Як відреагували у Колумбії на заяви Трампа?

Дональд Трамп, заявив журналістам, що Колумбією нібито "керує хвора людина, яка любить виробляти та продавати наркотики до Сполучених Штатів". Водночас роведення військових дій проти країни здається президенту США "непоганим".

Густаво Петро у соцмережі наголосив, що його ім'я не фігурує в судових справах і закликав Трампа припинити наклеп.

Так не можна погрожувати президенту Латинської Америки, який вийшов зі збройної боротьби, а потім з боротьби народу Колумбії за мир,

– написав Петро.

Пізніше лідер Колумбії додав, що "друзі не бомбардують", критикуючи операцію Трампа в регіоні. Він також звинуватив США у "незаконному" захопленні президента Венесуели Мадуро.

Міністерство закордонних справ Колумбії назвало заяви Трампа "неприйнятним втручанням" та закликало до поваги.

Кому ще пригрозив Трамп?