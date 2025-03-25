Экс-руководитель разведки ответил, чего не хватает Путину для нападения на европейские страны

Агрессия России против Украины не стала первой во времена Владимира Путина у власти, и может стать не последней. Несколько тревожных признаков могут сигнализировать о планах Кремля открыть новый фронт.

Хватит ли у России сил на это 24 Каналу объяснил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

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Издание Bild опубликовало информацию, якобы уже этой осенью Россия может вторгнуться в Литву. О планах атаковать другие страны НАТО упомянул, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

Что пока останавливает Путина

Россия прорабатывает различные сценарии по ведению войны против Украины, в частности удары по странам-партнерам Украины, которые входили ранее в состав СССР, отметил Маломуж.

Но это все далекие планы. Сегодня во время активных боевых действий на нашей территории, когда мы не только сдерживаем врага, но и уничтожаем его, ресурсов для наступления на страны Балтии Россия сейчас не имеет,

– убежден экс-руководитель разведки.

Дополнительным фактором остановки России стало начало наращивания силы и перевооружения стран Европы.

"Потенциально надо готовиться. Правильно, что Bild пишет о потенциальных угрозах, но до их реализации, как было против Украины, очень далеко. В Украине Путин просчитался, поэтому сегодня будет просто дуть на воду, ведь начать войну с Западом для него – это большие потери и ускорение его краха", – считает Маломуж.

Планы Кремля

Заметим, что Владимир Зеленский подчеркивал, что полномасштабное вторжение России в Украину произошло после масштабных учений в Беларуси. А в 2025 году на территории Беларуси снова начались масштабные учения, которые могут указывать на угрозу европейским странам.

Перед вторжения в Украину ряд мировых разведок уже указывал не только на февраль как начало вторжения, но и возможные направления. Если бы тогда мировые лидеры консолидировались ради предупреждения войны, поставили конкретный ультиматум Путину, Кремль вряд ли решился бы на нападение, убежден генерал армии.

Сейчас любые учения можно рассматривать как сценарий агрессивный, поэтому и Зеленский говорит, что стоит готовиться, к этому готовится и Европа,

– подчеркнул генерал.

Однако сейчас, когда на фронтах Украины Кремль привлек 800 тысяч солдат, найти еще 300 – 400 тысяч для вероятного нападения на другую страну – практически невозможно.

В планах Путина сейчас – нагнетать ситуацию, создавать угрозы, убеждать Александра Лукашенко принять его предложения. Впрочем, Лукашенко прекрасно понимает, что его армия не готова к реальным боевым действиям, его армия будет слабым звеном в возможной агрессии Путина.