"Никак не могут понять": Россия пригрозила Польше и странам Балтии, обвинив их в агрессии

"Страны-провокаторы", в частности Польша и страны Балтии должны понимать, что первыми пострадают в результате возможной агрессии НАТО против Союзного государства России и Беларуси.

Такое заявление сделал руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в комментарии пропагандистам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В чем их обвиняет Нарышкин

"Они должны были бы понять, но пока не понимают, что в случае агрессии со стороны НАТО против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадают, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", – заявил Нарышкин.

По его словам, Польша и балтийские страны "отличаются высокой агрессивностью, по крайней мере на словах, все время бряцают оружием". Руководитель российского СВР обвиняет Варшаву в планах по размещению вдоль границ с Беларусью и Калининградской областью около 2 миллионов противотанковых мин.

Отдельно он выразил недовольство желанием Варшавы получить американское ядерное оружие.

Это печально. Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Беларуси стало одним из факторов, одной из причин нынешнего большого, острого и очень опасного кризиса на Европейском континенте,

– резюмировал он.

Как отреагировала Варшава

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что это очередное распространение российской пропаганды, сообщает издание Onet.

Это говорит Россия, которая передислоцирует свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Европейского Союза. Россия, которая ведет себя агрессивно в отношении НАТО и преследует свой жестокий и кровожадный империализм, атакуя Украину в течение последних трех лет,

– заявил он.

Польский лидер отметил, что НАТО является сугубо оборонительным альянсом, и дает ответ на российскую агрессию. Он подчеркнул, что НАТО никогда ни на кого не нападал и не нападает, это альянс, который исключительно поддерживает безопасность.