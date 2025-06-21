Ядерный удар США по Ирану: подполковник запаса ЦАХАЛ оценил эту возможность
- Арие Зайден считает, что США не будут использовать ядерное оружие против Ирана, поскольку ситуация не похожа на ту, когда его применяли против Японии.
- Израиль успешно проводит операции против Ирана, но США могут ввести санкции, которые не будут иметь быстрого эффекта.
- Развитие событий в регионе происходит быстро, и США могут дать Ирану две недели на размышления.
The Guardian сообщало, что США могут вероятно применить против Ирана тактическое ядерное оружие. США применяли ядерное оружие только дважды.
Израильский политолог, подполковник запаса армии ЦАХАЛ Арие Зайден в эфире 24 Канала рассказал, что убежден: Соединенные Штаты Америки не будут использовать ядерное оружие против Ирана. Они применили его только дважды – тогда, когда нужно было уменьшить количество погибших среди собственных военных, потому что японцы сопротивлялись, и бои шли за каждый метр.
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Израиль сделал сложную, но успешную операцию
Японский император тогда не был готов капитулировать.
"Это совсем не похожа ситуация на ту, которую мы наблюдаем сегодня в Иране и в целом в регионе. Американских военных на территории Ирана нет. И их там не будет. Единственное, там есть израильские военные. Возможно, будет какая-то специальная операция, но о ней мы узнаем уже после того, как она будет выполнена", – сказал Арие Зайден.
Он добавил, что возможно, США введут санкции против Ирана. Впрочем, санкции не дают эффекта в краткосрочной перспективе, поэтому они не повлияют на текущую ситуацию в регионе.
Также, по словам Зайдена, вероятно, Трамп взял дал две недели на размышления Ирану, поскольку развитие событий происходит слишком стремительно.
Успех Израиля в уничтожении как баллистической угрозы, так и ядерного проекта – продвигается слишком быстро. "Быстро" – для нас в кавычках, понятно. Для нас все происходит так, как мы и хотели, хотя мы сами были очень удивлены, что это удалось реализовать настолько эффективно,
– сказал Арие Зайден.
Он подытожил, что задача была очень сложной. Но иранцы пока не смогли ответить чем-то подобным. Они якобы сопротивляются, но это скорее выглядит как террористические атаки на наши города.