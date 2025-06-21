Ізраїльський політолог, підполковник запасу армії ЦАХАЛ Аріє Зайден в ефірі 24 Каналу розповів, що переконаний: Сполучені Штати Америки не будуть використовувати ядерну зброю проти Ірану. Вони застосували її лише двічі – тоді, коли потрібно було зменшити кількість загиблих серед власних військових, бо японці чинили опір, і бої точилися за кожен метр.

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Ізраїль зробив складну, але успішну операцію

Японський імператор тоді не був готовий капітулювати.

"Це зовсім не подібна ситуація до тієї, яку ми спостерігаємо сьогодні в Ірані й загалом у регіоні. Американських військових на території Ірану немає. І їх там не буде. Єдине, там є ізраїльські військові. Можливо, буде якась спеціальна операція, але про неї ми дізнаємось уже після того, як вона буде виконана", – сказав Аріє Зайден.

Він додав, що можливо, США запровадять санкції проти Ірану. Втім, санкції не дають ефекту у короткостроковій перспективі, тому вони не вплинуть на поточну ситуацію в регіоні.

Також, за словами Зайдена, ймовірно, Трамп узяв дав два тижні на роздуми Ірану, оскільки розвиток подій відбувається надто стрімко.

Успіх Ізраїлю у знищенні як балістичної загрози, так і ядерного проєкту – просувається занадто швидко. "Швидко" – для нас у лапках, зрозуміло. Для нас усе відбувається так, як ми і хотіли, хоча ми самі були дуже здивовані, що це вдалося реалізувати настільки ефективно,

– сказав Аріє Зайден.

Він підсумував, що завдання було дуже складним. Але іранці поки що не змогли відповісти чимось подібним. Вони нібито чинять опір, але це радше виглядає як терористичні атаки на наші міста.