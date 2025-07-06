"Поздняя реакция и нехватка людей": как Украина строит оборону, чтобы сдержать россиян

Российское наступление продолжается. Враг изменил тактику штурмов – от атак крупными формированиями при поддержке бронетехники он теперь действует небольшими группами с поддержкой дронов. Украина вынуждена адаптироваться – сокращать линии обороны и строить низкопрофильные укрепления, которые труднее обнаружить БпЛА, массово заполнившие небо.

В то же время Politico указывает на хаотичный подход к фортификациям – в разных районах используются очень разные методы, в зависимости от местного командования. Кроме того, эффективность укреплений значительно снижает хроническая нехватка боевых подразделений, передает 24 Канал.

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Какие фортификации строит Украина

Если раньше укрепления охватывали сеть траншей длиной 2 – 5 километров, то новая система использует меньшие опорные пункты с окопами по 60 – 70 метров, обязательно с противодронным укрытием.

За первой линией обороны Украина продолжает возводить еще две, которые включают бетонные тетрагедры (так называемые "зубы дракона") против бронетехники, минные поля, "лисьи норы", деревянные и бетонные траншеи, противодронные сетки.

Если раньше укрепления часто строились на открытой местности для остановки российской техники, то теперь – вдоль лесополос, которые дают лучшую маскировку.

Проблемы в украинской обороне

Между тем, как верховное командование утверждает, что армия хорошо справляется с возведением укреплений, аналитики и солдаты на передовой дают более критическую оценку.

На Днепропетровщине, где армия, местные власти и другие структуры эффективно сотрудничают, удалось быстро построить три линии обороны, чтобы сдержать наступление из Донецкой области.

А вот на северо-востоке Украины, где продолжается масштабное наступление России, ситуация значительно хуже.

В Сумской и Харьковской областях – бардак. Почти никто не понимает, кто за что отвечает, и кто контролирует процесс,

– говорит Роман Погорелый, соучредитель OSINT-группы DeepState.

Он добавил, что только после нового российского наступления украинская власть начала ускорять строительство. Погорелый критикует хаотичность в укреплении критической зоны вокруг Сумщины.

Ответственность за все фортификации несет Минобороны, но строят их различные структуры – ВСУ, Государственная специальная служба транспорта МО, местные военные и гражданские администрации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в январе заявил, что в прошлом году правительство потратило 46,2 миллиарда гривен на строительство 3 000 оборонительных пунктов "в угрожающих направлениях и в тылу".

Нехватка войск

Любое укрепление имеет смысл только тогда, когда в нем достаточно военных. "Если в опорном пункте остаются только двое – трое военных – такое сооружение не выполняет своей функции", – объясняет главком Сырский.

По словам двух солдат, которые говорили с Politico на условиях анонимности, россияне активно ищут слабые места.

Все зависит от командира. Если он приказывает копать и минировать – участок будет надежно защищен. Если враг видит, что ваша позиция укреплена, то атакует соседнюю,

– говорит один из военных.

Погорелый подтвердил эту тактику: "Россияне давят всюду, ищут слабые места, знают их все. Как только находят – бросают туда силы и пробивают. Тогда наша оборона начинает сыпаться, к сожалению".

Солдаты также жалуются, что украинское командование не использует полученные позиции для построения защиты от возможных российских контратак.

Украинские войска полгода держали позиции на территории российской Курской области, сдерживая более 60 000 россиян и не давая им прорваться на Сумщину. Они утверждают, что дали властям достаточно времени для строительства обороны на границе.

"Мы дали время подготовить приграничье к российскому удару. Но его использовали далеко не на 100%. Противодроновые сетки над основными дорогами начали ставить только в январе, когда дроны уже регулярно атаковали" – сказал украинский военный Артем Карякин.

По его словам, укрепления и "зубы дракона" начали устанавливать только тогда, когда ВСУ начали отходить из Курска.

Только в июне, по данным DeepState, россияне захватили 500 километров квадратных украинской территории – самый быстрый темп наступления за много месяцев.