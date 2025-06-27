Во время общения с журналистами министр обороны Рустем Умеров рассказал о ситуации с фортификациями. Говорит, что подход к их строительству изменился с учетом тактики врага, передает 24 Канал.

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Фортификации теперь строят по-новому

Сейчас россияне не действуют классическими батальонами и ротами, а применяют в ходе штурмов преимущественно небольшие пехотные формирования с поддержкой беспилотных систем.

В ответ на изменение тактики наступательных действий противника была введена новая модель фортификаций – пространственно меньшие опорные пункты с протяженностью ходов сообщений 60 – 70 метров, с обязательным антидроновим накрытием, которые труднее обнаружить и которые эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения, в том числе и по FPV-дронов.

Министр отметил, что строительство опорных пунктов идет по плану.

В 2024 году, по направлениям, где строительство осуществляли военные части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач. По состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

Министр отметил. что фортификационные сооружения адаптируются к приоритетам на конкретных направлениях. В частности, на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях.