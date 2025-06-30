WP оценило "качество" сил, которыми Россия начала летнее наступление в Украине

Несмотря на значительное преимущество в живой силе и технике Россия имеет ряд проблем в армии, которые не позволяют ей рассчитывать на большие успехи в Украине. Без дополнительной мобилизации и помощи северокорейцев значительных продвижений оккупантам ждать не приходится.

Независимый российский военный аналитик Иван Матвеев прогнозирует, что летнее наступление России не принесет прорывов. По его словам, армия Кремля не способна проводить сложные операции из-за слабой разведки, недостатка ресурсов, коррупцию, логистические сбои и плохую подготовку, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Без мобилизации не обойтись

Эксперт говорит, что массовые штурмы – это единственная стратегия, благодаря которой российская армия может по крайней мере медленно продвигаться вперед. Он говорит, что в оккупационном войске много солдат, однако их подготовка ничтожна.

За последние месяцы российские военные блогеры и независимые телеграмм-каналы систематически описывают проблемы военной культуры: генералы фальсифицируют отчеты о захвате сел, солдат бросают в "мясные штурмы", а плохая логистика на фронте приводит к гибели раненых.

Командиров часто описывают как коррумпированных – они требуют взятки, чтобы освободить солдат от смертельных атак, применяют наказания, в частности заключение в клетки или так называемое "обнуление" – убийство или отправка на самоубийственные атаки.

В результате этого среди личного состава российской армии наблюдается низкий моральный дух, дезертирство, массовое пьянство и наркомания.

Самая большая проблема, о которой уже год говорят так называемые военные блогеры, – нехватка живой силы. Они говорят, что новобранцы – это преимущественно алкоголики, наркозависимые, люди с плохим здоровьем или такие, что давно не пригодны к службе.

Несмотря на то, что Москва тратит 40% бюджета на войну и безопасность, финансирование снаряжения - также проблема. Солдаты вынуждены полагаться на онлайн-сборы волонтеров, чтобы приобрести дроны, бронежилеты, смартфоны, автомобили, аптечки, генераторы, аккумуляторы и терминалы Starlink. Но люди в России все меньше готовы донатить.

Хотя Россия сейчас имеет преимущество в войне благодаря численности, боеприпасам и ракетам, ее позиции на передовой, по оценке западных аналитиков, свидетельствуют, что летнее наступление может провалиться. Пример – попытка продвинуться к городу Сумы, которая захлебнулась.

Оккупанты до сих пор не нашли, как проводить крупные штурмы без того, чтобы их не уничтожили украинские дроны или артиллерия.

Некоторые военные блогеры утверждают, что без новой мобилизации или участия дополнительных северокорейских сил продвижение невозможно. В марте более 10 тысяч северокорейских военных помогли выбить ВСУ с западной России.

Несмотря на тяжелые условия, набор в российскую армию продолжается из-за высоких зарплат и больших подъемных – более 3 миллионов рублей (более 38 тысяч долларов).

"Я бы сравнил это с выигрышем в лотерею", – говорит Матвеев. – "Пропаганда постоянно повторяет, что на фронте все хорошо, и люди верят, что им повезет".