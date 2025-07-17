Россия приближается к окружению подразделений ВСУ в 3 ключевых городах, – CNN

50-дневная пауза Дональда Трампа перед возможным введением вторичных санкций против России дарит Кремлю возможность воспользоваться постепенными достижениями последних недель. Аналитики предупреждают: ключевые украинские укрепления на востоке –под угрозой.

Считается, что Россия уже через несколько дней или недель может начать масштабное летнее наступление, предположительно с участием 160 тысяч военных, которые, по словам украинских чиновников, скапливаются вблизи линии фронта, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Чем грозит новое наступление России?

За последние две недели Россия осуществила незначительные, но важные продвижения, позволяющие ее силам приблизиться к возможному окружению украинских подразделений в трех ключевых городах – Покровске, Константиновке и Купянске – вдоль восточной линии фронта.

Джон Лаф, глава направления внешней политики в аналитическом центре New Eurasian Strategies Centre, отметил, что летнее наступление, вероятно, уже продолжается несколько месяцев, и что "россияне несомненно усиливают свои усилия как на земле, так и в воздухе". Он сказал, что недавние массированные авиаудары по украинским городам, возможно, является реакцией на медленное продвижение на фронте и имеют целью "деморализовать население и подорвать волю к сопротивлению".

Путин уже несколько месяцев демонстрирует уверенность в ходе кампании, осознавая недостаток живой силы и определенных систем вооружения у украинцев,

– сказал Лаф, добавив, что Москва надеется растянуть украинскую оборону слишком тонко.

Постепенное продвижение России вокруг трех упомянутых городов дается ей значительной ценой. Однако карты линии фронта от украинского мониторингового сервиса DeepState и отчеты из региона показывают, что оккупанты продолжают попытки охвата всех трех направлений.

За последние 72 часа российские силы приблизились к Родинскому – ключевому населенному пункту на северо-восток от Покровска, крупного украинского военного центра, который Москва пытается захватить в течение нескольких месяцев. Продвижение наблюдается также с западной стороны Покровска, где россияне пытаются окружить село Удачное, что позволяет эффективнее атаковать пути снабжения в город.

Украинский командир с позывным "Музыкант", который возглавляет подразделение дронов 38-й морской бригады и служит под Покровском с октября, заявил, что "враг продвигается уже давно и делает это довольно успешно".

По его словам, оборона Родинского имеет решающее значение. Если россияне продвинутся из Родинского, ситуация будет критической. "Есть одна-две дороги, над которыми они могут установить контроль, и логистика будет отрезана. Это логичный шаг со стороны врага", – объяснил военный.

Он отметил, что там срочно нужно подкрепление, иначе есть риск повторения окружения и отступления, как это произошло в начале 2024 года в Авдеевке к востоку от Покровска.

Военный блогер Богдан Мирошников написал, что захват Родинского будет означать завершение окружения всего левого фланга вокруг Покровска. Он также выразил пессимизм относительно правого фланга и южного направления: "Если так пойдет дальше, вариантов останется немного... или наш гарнизон будет вынужден отступить под угрозой окружения, или будет ожесточенный бой в полуокружении с неопределенной перспективой".

Карты DeepState также свидетельствуют о о продвижении к Константиновке – еще одного важного узла на востоке, к которому Россия быстро приблизилась с юго-востока и юго-запада за последние две недели. Город постоянно атакуют дроны.

DeepState в среду также сообщил, что ситуацию осложняют ложные рапорты украинских командиров к высшему руководству. "Большая часть успеха врага объясняется ложью в донесениях с поля боя относительно реального положения дел, что затрудняет оценку рисков и реагирование на изменения. Это – огромная проблема с катастрофическими последствиями. Ложь нас всех уничтожит", – отмечают аналитики. Они называют особенно уязвимым направление на юг от Покровска.

Российское продвижение менее активно на север от Купянска, но и оно представляет серьезную угрозу для украинских войск. С 23 июня Москва продвигается из района Голубовки и уже контролирует важную дорогу на север от Купянска – вблизи села Радковка.

Обратите внимание! Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал публикацию в CNN. Он в очередной раз заявил, что Россия не прекращала старого наступления. "Хватит уже играть информационно в эти "новые наступления", – призвал чиновник. По его словам, "все "новое" в медиа – это лишь вбрасывание дополнительных резервов в старое".