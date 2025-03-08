Сможет ли НАТО выжить без Соединенных Штатов: анализ CNN

Соединенные Штаты все больше демонстрируют свою обособленность от Европы. В частности, президент США Дональд Трамп рассматривает изменение формата участия своей страны в Североатлантическом альянсе.

CNN проанализировало, сможет ли НАТО – альянс, который гарантировал безопасность европейского континента на протяжении почти 80 лет, выжить без Штатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В какой ситуации окажется НАТО без Соединенных Штатов

В издании говорят, что даже без Соединенных Штатов НАТО не является бессильным, ведь имеет в своем распоряжении более миллиона военных, современное оружие из 31 страны альянса и технологические инновации. Однако США и Германия больше всего вкладываются в военный и гражданский бюджеты и программу инвестиций в безопасность альянса.

Вклад этих стран составляет около 16%, за ними следуют Великобритания с 11% и Франция с 10%. В то же время аналитики считают, что в случае, если Европа объединится, ей не будет трудно компенсировать потерю вклада Вашингтона. Кроме этого, она может стать серьезным сдерживающим фактором для России.

Одна только Европа способна собрать ресурсы, которые ей понадобятся, чтобы защитить себя, вопрос лишь в том, хочет ли это сделать,

– говорит европейский исполнительный директор Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Шрир.

Однако аналитики объясняют, что в течение администраций 14 президентов США именно Штаты "были той жилой", которая сохраняла альянс. В частности, во время холодной войны американские войска на континенте были сдерживающим фактором для советских амбиций по расширению альянса Варшавского договора.

Кроме этого, кампании НАТО на Балканах в 1990-х годах проводились с помощью войск и авиации США. До прихода к власти второй администрации Трампа 20 января Вашингтон также возглавлял помощь Украине. Вероятно, эти десятилетия трансатлантической солидарности закончились.

Бывший чиновник НАТО Джон Лоф говорит, что сейчас Соединенные Штаты воспринимают Европу не как союзника, а скорее видят в ней конкурента. Именно поэтому обязательство США защищать союзников по НАТО является сомнительным.

Однако, некоторые аналитики считают, что идея существования альянса без США не является плохой. В частности, докторант по безопасности и внешней политике Глобального исследовательского института Уильяма и Мэри Мориц Грефрат считает, что это поможет создать более сильную Европу и расширить ее возможности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также уверен в том, что европейские страны готовы выиграть любое военное, финансовое или экономическое противостояние с Россией.

Какие возможности имеет Европа

Согласно отчету IISS, Турция имеет больше всего военнослужащих, которые составляют большинство сухопутных войск на передовой – 260 200, Франция имеет 113 800, Италия – 94 000, Греция – 93 000, Польша – 90 600, Великобритания – 78 800, Испания – 70 200 и Германия – 60 650.

В то же время, согласно данным Исследовательской службы Конгресса, по состоянию на июнь 2024 года на базах в странах НАТО было около 80 000 военнослужащих США. Большинство из них находятся в Германии (35 000), Италии (12 000) и Великобритании (10 000).

Некоторые из больших стран НАТО также имеют оружие, что в несколько раз лучше российского. Кроме США, Франция и Великобритания обладают ядерными силами, обе развертывают подводные лодки с баллистическими ракетами.

Союзники по НАТО без США имеют около 2000 истребителей и штурмовиков, в частности, десятки новых самолетов-невидимок F-35. Добавим, что в состав сухопутных войск входят современные танки, такие как немецкие Leopards и британские Challenger.

В отчете Military Balance 2025 отмечается, что Европа принимает меры для совершенствования своих военных сил без помощи США. В 2024 году шесть европейских стран объединились в проекте разработки крылатых ракет наземного базирования, а также предприняли шаги для увеличения мощностей производства боеприпасов и диверсификации базы поставщиков.

Аналитики говорят, что даже если бы США полностью вышли из Европы, это оставило бы важную инфраструктуру. По данным Исследовательской службы Конгресса, США имеют 31 постоянную базу в Европе – военно-морские, воздушные, наземные и командно-диспетчерские объекты, которые будут доступны для стран, где они расположены, если США покинут страну.