НАТО просит Германию предоставить 40 тысяч военных, – Reuters

НАТО обратилось к Германии с просьбой предоставить еще 40 тысяч военных. Это произошло на фоне роста угрозы со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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К чему готовятся в НАТО

По информации источников издания, НАТО намерено существенно повысить свои требования к военному потенциалу на фоне роста угрозы со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Ожидается, что количество бригад, которые должны быть предоставлены союзниками, возрастет до 120 – 130, что на 50% больше нынешней цели в 80. В то же время точные цифры остаются засекреченными.

Сейчас Германия имеет восемь бригад, еще одну формируют для будущего развертывания в Литве до 2027 года. В 2021 году Берлин пообещал предоставить НАТО десять бригад до 2030 года. В то же время обеспечение дополнительных 40 тысяч военных станет серьезным испытанием для страны, ведь Бундесвер до сих пор не достиг поставленной в 2018 году цели в 203 тысячи военнослужащих. Сейчас не хватает около 20 тысяч бойцов.

В годы холодной войны Германия имела 500 тысяч военнослужащих и 800 тысяч резервистов. Сегодня она, вместе с Польшей, остается ключевой силой быстрого реагирования на восточном фланге НАТО.

С началом полномасштабной войны России против Украины в 2022 году страны НАТО существенно повысили расходы на оборону. Ожидается, что на предстоящем саммите в Гааге генеральный секретарь Альянса Марк Рютте предложит странам-членам повысить планку расходов до 5% ВВП – из которых 3,5% должны быть направлены на оборону, а 1,5% – на потребности безопасности.

Германия уже ослабила свои долговые ограничения, чтобы увеличить оборонные расходы, и поддержала предложенную Рютте цель в 5%.

Министр обороны Германии Карстен Бройер приказал до 2029 года полностью укомплектовать армию, ведь по прогнозам Альянса именно тогда Россия может восстановить военный потенциал до уровня, что позволяет нападение на страны НАТО.