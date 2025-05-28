Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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До чого готуються у НАТО

За інформацією джерел видання, НАТО має намір суттєво підвищити свої вимоги до військового потенціалу на тлі зростання загрози з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Очікується, що кількість бригад, які мають бути надані союзниками, зросте до 120 – 130, що на 50% більше від нинішньої мети у 80. Водночас точні цифри залишаються засекреченими.

Наразі Німеччина має вісім бригад, ще одну формують для майбутнього розгортання в Литві до 2027 року. У 2021 році Берлін пообіцяв надати НАТО десять бригад до 2030 року. Водночас забезпечення додаткових 40 тисяч військових стане серйозним випробуванням для країни, адже Бундесвер досі не досягнув поставленої у 2018 році цілі у 203 тисячі військовослужбовців. Наразі не вистачає близько 20 тисяч бійців.

У роки холодної війни Німеччина мала 500 тисяч військовослужбовців та 800 тисяч резервістів. Сьогодні вона, разом із Польщею, залишається ключовою силою швидкого реагування на східному фланзі НАТО.

Із початком повномасштабної війни Росії проти України у 2022 році країни НАТО суттєво підвищили витрати на оборону. Очікується, що на майбутньому саміті в Гаазі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте запропонує країнам-членам підвищити планку витрат до 5% ВВП – з яких 3,5% мають бути спрямовані на оборону, а 1,5% – на безпекові потреби.

Німеччина вже послабила свої боргові обмеження, щоб збільшити оборонні видатки, і підтримала запропоновану Рютте ціль у 5%..

Міністр оборони Німеччини Карстен Бройер наказав до 2029 року повністю укомплектувати армію, адже за прогнозами Альянсу саме тоді Росія може відновити військовий потенціал до рівня, що дозволяє напад на країни НАТО.