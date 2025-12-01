Из-за угрозы в будущем: НАТО хочет изучить возможность "превентивного удара" по России

НАТО изучает возможность нанесения "превентивного удара" по России, чтобы прибегнуть к более активным действиям на фоне российских кибератак, диверсий и нарушения воздушного пространства стран Европы.

Соответствующее заявление сделал председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что рассматривает НАТО в отношении России?

В Европе фиксируют ряд проявлений гибридной войны со стороны России, от подрывов инфраструктуры в Балтийском море до масштабных кибератак. Поэтому некоторые дипломаты из восточных стран НАТО призывают к активному ответу.

Проще всего реализовать это в киберпространстве, в котором государства имеют инструменты для наступательных операций. В то же время труднее всего реагировать, как отмечается, в случае диверсий или нарушения воздушного пространства.

Глава военного комитета НАТО объяснил, что даже превентивный удар можно рассматривать как форму обороны. Но, по его словам, одновременно возникает вопрос "правовой базы" относительно того, кто это будет делать.

Драгоне отметил, что операция НАТО Baltic Sentry, которая предусматривает усиление безопасности критической подводной инфраструктуры в Балтийском море, в частности от возможных диверсий, уже показала свою эффективность.

Несмотря на это, в НАТО до сих пор обеспокоены этим, в частности после закрытия дела в отношении экипажа судна Eagle S, которое повредило несколько подводных электрических и дата-кабелей, из-за того, что это произошло в международных водах.

Пока необходимости в этом не было. Мы также должны сделать шаг назад и проанализировать, к чему стремится агрессор... Не следует быть истеричными. У нас есть своя стратегия и она достаточно надежная,

– заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя возможность более решительных действий.

Что ограничивает Альянс?

Несмотря на вышеупомянутые инциденты, адмирал признает, что государства-члены Альянса сталкиваются с ограничениями, которых не существует для России. По его мнению, по сравнению положение НАТО является более ограниченным по этому поводу.

По его словам, это не проигрышная позиция, однако значительно тяжелее, в частности, в юридическом вопросе. В то же время он добавил, что сейчас главной задачей блока остается сдерживание возможной агрессии в будущем.

Как достигается сдерживание – через удар в ответ, через превентивный удар – это вопрос, который нам необходимо глубоко проанализировать, поскольку в будущем давление на этот вопрос может усилиться,

– подчеркнул Драгон.

Что этому предшествовало?