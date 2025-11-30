Экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Юрий Костенко рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин ведет политическую игру, говоря, что готов к переговорам. Это привычная для россиян практика дипломатии – они тянут время, чтобы было пространство для их преступных намерений.

Смотрите также Мирный план США: являются ли 28 пунктов планом капитуляции Украины и стоит ли на это соглашаться

Как Украина и ее партнеры должны способствовать распаду России?

Юрий Костенко подчеркнул, что ситуация в Украине и состояние наших Вооруженных Сил может повлиять в целом на переговорный процесс.

Достаточно ли делается для того, чтобы Вооруженные Силы Украины на фронте не просто удерживали, а через контрнаступательные действия оттеснять или остановили продвижение России? Что для этого нужно? Совсем другое качество обеспечения фронта,

– сказал он.

Говорится об улучшении процедуры мобилизации, в частности мотивации, и вооружения нашего войска.

По мнению Костенко, раскрытие коррупционных схем в сфере энергетики и, возможно, в других важных аспектах функционирования нашей страны очень негативно влияет на способности Украины вести войну.

Продолжалось много дискуссий об украинской баллистике и увеличении количества беспилотников. Однако он подчеркнул, что на поле боя сейчас у россиян больше дронов. Оккупанты используют новейшие китайские технологии, что существенно изменило баланс этого вооружения, к сожалению, в пользу России.

Также россияне в год способны изготавливать более 3 миллионов снарядов. Европейский Союз же обещал Украине за первый год войны миллион, но этой цифры удастся достичь, вероятно, только до конца 2025 года.

Но у членов ЕС и НАТО нет единства, как организовать совместную защиту (Украины – 24 Канал) с использованием общих возможностей. Каждая страна тянет на себя финансовые ресурсы, чтобы их ВПК работал больше,

– подчеркнул он.

Важно, чтобы партнеры Украины, несмотря на все противоречия, не затягивали военную помощь для нашего государства, чтобы был видимый прогресс на поле боя.

Кроме того, по словам Юрия Костенко, нельзя, чтобы нынешняя администрация Дональда Трампа поощряла Россию к миру уступками, а наоборот делала реальные шаги для давления на Кремль. Все потому, что любой агрессор понимает только силу.

Как идет подготовка к возможному мирному соглашению с Россией?