Навроцкий назвал Украину в ЕС угрозой для польских фермеров

Польша видит риски для своего агросектора в случае вступления Украины в ЕС, поэтому защита интересов местных фермеров и производителей будет оставаться одним из главных приоритетов Варшавы в ходе обсуждения расширения Евросоюза.

Соответствующее заявление сделал президент страны Кароль Навроцкий, сообщает его канцелярия.

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На что пожаловался Навроцкий?

Он заявил, что Польша уже сталкивается с последствиями торгового соглашения между ЕС и Меркосур. Варшава пытается максимально защитить польских аграриев от негативного влияния этих решений, хотя возможности для реагирования были ограничены.

Справочно. Меркосуром называют общий рынок и крупнейший экономико-политический блок стран Южной Америки. Страны-члены и ЕС недавно заключили масштабное соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену большинства тарифов.

По его словам, всё из-за запоздалого начала этого процесса. Особое внимание президент Польши уделил перспективам вступления Украины в ЕС. По его мнению, евроинтеграция Киева может создать дополнительные вызовы для польского рынка.

Я также признаю, что вступление Украины в ЕС представляет угрозу для польского сельского хозяйства,

– заявил он.

Кстати, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснял 24 Каналу, что на самом деле нынешняя напряженность между Украиной и Польшей является продолжением более глубоких экономических процессов в Евросоюзе.

По его словам, польская внутренняя политика сильно зависит от настроений крупного аграрного электората, а украинская сельскохозяйственная продукция часто воспринимается как фактор конкуренции, влияющий на рынок Европейского Союза.

Что этому предшествовало?

Напомним, недавно в Польше лидер польской ультраправой партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак призвал заблокировать вступление Украины в ЕС из-за присвоения украинскому подразделению названия "Героев УПА".

Премьер-министр Дональд Туск заявлял, что Варшава не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но исключительно на условиях, которые, по его словам, якобы будут европейскими, безопасными и выгодными для Польши.