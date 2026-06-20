Відповідну заяву зробив президент країни Кароль Навроцький, передає його канцелярія.

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На що поскаржився Навроцький?

Він заявив, що Польща вже стикається з наслідками торговельної угоди між ЄС і Меркосур. Варшава намагається максимально захистити польських аграріїв від негативного впливу цих рішень, хоча можливості для реагування були обмежені.

Довідково. Меркосуром називають спільний ринок та найбільший економічно-політичний блок країн Південної Америки. Країни-члени та ЄС нещодавно уклали масштабну угоду про вільну торгівлю для скасування більшості тарифів.

За його словами, усе через запізнілий початок цього процесу. Окрему увагу президент Польщі приділив перспективам вступу України до ЄС. На його думку, євроінтеграція Києва може створити додаткові виклики для польського ринку.

Я також визнаю, що вступ України до ЄС становить загрозу для польського сільського господарства,

– заявив він.

До речі, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснював 24 Каналу, що насправді нинішня напруга між Україною та Польщею є продовженням глибших економічних процесів у Євросоюзі.

За його словами, польська внутрішня політика сильно залежить від настроїв великого аграрного електорату, а українська аграрна продукція часто сприймається як фактор конкуренції, що впливає на ринок Європейського Союзу.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, нещодавно у Польщі лідер польської ультраправої партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України в ЄС через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв, що Варшава не блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС, але виключно на умовах, які, за його словами, нібито будуть європейськими, безпечними та вигідними для Польщі.