Об этом говорится в посте венгерского премьера в X и на Euronews.

Смотрите также "Есть опасный сигнал: аналитик назвал главные препятствия на пути Украины к вступлению в ЕС"

В то же время Мадьяр признал, что такое решение далось ему нелегко.

Что касается процесса вступления Украины в ЕС, по моей инициативе пункт, касающийся ускорения вступления, был удален из текста в последний момент. Это было нелегко. Впервые за полтора года может быть принята итоговая декларация, одобренная всеми государствами-членами,

– написал он.

Премьер-министр Венгрии также заявил, что его страна имеет оговорки относительно открытия всех последующих разделов переговорного процесса после запуска первого кластера. Он также подчеркнул, что подобную позицию разделяют и некоторые другие государства-члены ЕС, тогда как сам Будапешт поддерживает подход к вступлению Украины, основанный на результатах и достижениях.

Мадьяр выразил убеждение, что слишком быстрое продвижение переговорного процесса с Украиной может стать негативным сигналом для стран Западных Балкан. Он также отметил, что среди балканских государств, ведущих переговоры о вступлении в ЕС, только Сербия пока не открыла все переговорные главы, однако прямо её не называл.

В ЕС есть те, кто хочет открыть все кластеры немедленно, есть те, кто хочет открыть только два кластера, а я напоминаю, что мы только что открыли первый кластер и чернила ещё не высохли,

– заявил он.

Как отметил дипломат на условиях анонимности, во время мероприятия в Брюсселе украинский президент Владимир Зеленский и Петер Мадьяр кратко пообщались в формате "лицом к лицу".