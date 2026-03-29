В Иране заявили, что США готовятся к наземному вторжению в страну, но там готовы

В Иране заявили, что готовы дать ответ в случае наземной операции США, обвинив Вашингтон в подготовке наступления, несмотря на заявления о намерении вести переговоры. На этом фоне региональные государства собрались в Пакистане, чтобы обсудить возможности прекращения боевых действий.

Об этом сообщает Reuters.

Смотрите также Иран готовится к затяжному конфликту: в военные лагеря начали отправлять детей, – СМИ

Как Иран готовится к наземной операции США?

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что США одновременно сигнализируют о готовности к диалогу и одновременно могут готовить ввод войск. По его словам, в случае развертывания американских сил Иран ответит, подчеркнув, что страна не согласится на ультиматумы или унижения.

Между тем проиранские хуситы из Йемена впервые с начала обострения атаковали Израиль. Эти удары могут создать новые риски для мирового судоходства, которое уже испытывает давление из-за фактического блокирования Ормузского пролива.

Параллельно США перебрасывают дополнительные силы в регион: часть морской пехоты уже прибыла на десантном корабле. По информации WP, Пентагон рассматривает сценарий многонедельной наземной операции, которая может включать действия спецподразделений и регулярных войск.

На дипломатическом уровне продолжаются попытки снизить напряжение. По информации источников, Турция вместе с партнерами работает над инициативой по открытию Ормузского пролива, одновременно подчеркивая необходимость прекращения огня.

В то же время ситуация на морских маршрутах вокруг Аравийского полуострова и в Красном море осложняется. Из-за активности хуситов растут риски для судоходства, в частности в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который является важным узлом на пути к Суэцкому каналу. Аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация в этом районе может дополнительно ударить по мировой экономике.

Есть ли угроза наземного вторжения США в Иран?