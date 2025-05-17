У него нет карт, – Трамп снова набросился на Зеленского
- Трамп в интервью Fox News снова раскритиковал Зеленского, заявив, что у него "нет карт".
- Он также отметил, что мирное соглашение между Украиной и Россией можно достичь только при его участии.
- Трамп уклонился от вопроса о дополнительных санкциях против России, хотя ранее угрожал ограничениями.
- Он заявил, что имеет хорошие отношения с Путиным и что "джавелины", предоставленные Украиной, остановили быстрое наступление России.
Президент США Дональд Трамп дал новое интервью своему любимому Fox News. Традиционно никакие упреки в сторону российского диктатора Владимира Путина не прозвучали. Зато досталось украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
В частности, Трамп не стал называть Путина препятствием на пути к миру после того, как тот не прилетел в Стамбул. А там его ждал Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Трамп имел жесткий разговор с Зеленским
Президент США заявил, что у него "была очень жесткая встреча с Зеленским". По словам Трампа, ему не понравилось то, что он сказал, и он не делал все легче.
И я всегда говорил, что у него нет карт, и у него нет карт, вы знаете, я честный. Он не имеет карт,
- подчеркнул хозяин Белого дома.
В то же время Трамп вспомнил о Путине, в частности о встрече с ним. Президент США отметил, что соглашение (между Украиной и Россией, – 24 Канал) не будет достигнуто, пока за столом не будет его самого.
"Нам нужно собраться вместе, и я думаю, что мы, вероятно, запланируем это", – отметил Трамп.
Политик добавил, что он сам устал от других людей, которые ведут мирные переговоры между Украиной и Россией. Также американский глава считает, что Путин устал от войны.
Кроме того, Трамп уклонился от вопроса о принятии дополнительных санкций против России. К слову, ранее он не раз угрожал ограничениями России. А в этот раз сказал, что вторичные санкции на столе.
"У меня это всегда было. Я воспользуюсь этим, если придется. Я хотел бы не использовать это. Это, кстати, большое дело. Я только что это сделал по Венесуэле", – подытожил Трамп.
Что еще заявил Трамп в этом же интервью по Украине и России
- Что он имеет хорошие отношения с Путиным и что можно с ним достичь соглашения.
- Если бы Путин не погряз в грязи со своими танками везде, они были бы в Киеве за пять часов.
- Опять вспомнил, что именно он предоставил Украине "джавелины", которые остановили быстрое наступление России. По его словам, это должно было закончиться за неделю.