"Не Россия начала войну": Путин выступил с рядом циничных заявлений об Украине

Владимир Путин вновь выступил с рядом абсурдных заявлений. В частности, кремлевский диктатор заявил, что Россия не нападала на Украину.

Также он заявил, что Украина не способна существовать самостоятельно. Об этом военный преступник рассказывал во время выступления перед пропагандистскими СМИ.

Что сказал Путин?

В четверг, 1 октября, российский диктатор сделал ряд бессмысленных заявлений по поводу российско-украинской войны. Он сказал, что Кремль не развязывал войну.

По словам руководителя страны-агрессора, Россию сознательно поставили в ситуацию, в которой она вынуждена была "защищать себя с оружием в руках" и отвечать на агрессию. Путин не уточнил, кто именно должен был напасть.

Также он не мог обойти свои "любимые темы" национализма и русофобии в Украине. Диктатор заявил, что эти инструменты использовались для борьбы против России.

Путин, при правлении которого Москва становится все более зависимой от Пекина, снова начал рассказывать о внешнем управлении Киевом. Также, по его словам, Украина не может быть независимым государством.

Украина не может существовать самостоятельно. Она теряет элементы собственной государственности. Ею управляют извне,

– заявил глава Кремля.

Он утверждает, что мир якобы становится многополярным, и бывшим гегемонам придется признать эти реалии. Кремлевский диктатор рассказал, что международная ситуация придет к балансу, но это не будет быстро.

Также военный преступник, ежедневно бьющий по гражданской инфраструктуре и мирным городам ударными БПЛА и ракетами, считает, что в мировой политике сейчас "нарушают все мыслимые и немыслимые табу". Кроме того, глава страны-агрессора начал снова применять ядерную риторику и угрожать миру.

Если ружье в начале спектакля висит на стене, оно обязательно должно выстрелить,

– сказал Путин.

Напомним, что Москва активизировала ядерный шантаж против европейцев. В среду, 30 сентября, Россия направила НАТО документ, в котором в очередной раз угрожала применением ядерного оружия.

В Кремле сказали, что готовы пойти на такой шаг в случае, если Североатлантический союз попытается изолировать Калининградскую область. Кроме того, Москва обвинила Европу в создании риска прямого конфликта.