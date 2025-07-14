Не только Patriot: в CNN назвали, какое оружие США могут продать НАТО для Украины

В понедельник, 14 июля, на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп объявил о плане продавать американское оружие европейским странам, которые затем будут передавать его Киеву. Однако речь идет не только о системах Patriot.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает 24 Канал. Более того, такое решение американского президента якобы имеет многогранное обоснование.

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Какое оружие могут продать для Украины?

СМИ пишет, что главного пункта в списке пожеланий Киева – жизненно важных для обороны Украины Patriot, США могут также продавать другое оружие членам НАТО.

Украина может получить в свои руки действительно огромное количество военного вооружения для ПВО, а также ракеты, боеприпасы и т.д.,

– сказал Рютте.

В частности, речь идет о ракетах малой дальности, гаубичных снарядах и ракетах средней дальности класса "воздух – воздух". Соглашение предусматривает передачу Украине военной помощи на миллиарды долларов США.

Это – военное оборудование на миллиарды долларов, которое будет закуплено в США, пойдет в НАТО, и оно будет быстро распределено на поле боя. Украина это получит,

– отметил Трамп.

Продавая оружие европейским странам, а не передавая его непосредственно Украине, он якобы надеется защитить себя от политической критики за то, что отказывается от предвыборного обещания уменьшить роль США в многолетней войне.

К слову, Трамп также пригрозил России большими тарифами, если в ближайшее время не будет заключено соглашение. "Я очень недоволен Россией... Мы введем вторичные тарифы, если не заключим соглашение в течение 50 дней, это очень просто. И тарифы будут не менее 100%", – сказал американский лидер.