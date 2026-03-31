Укр Рус
Геополитика Европа Напряжение растет: в ЕС не понимают позицию Украины по инспекции "Дружбы", – СМИ
31 марта, 11:30
4

Юлия Харченко
Основні тези
  • Украина не допустила инспекционную миссию ЕС к нефтепроводу "Дружба", что вызвало критику среди европейских дипломатов.
  • В ЕС считают, что проверка "Дружбы" могла бы помочь разблокировать ситуацию с поставками российской нефти, но часть дипломатов понимает позицию Киева в условиях войны.

Решение Украины не допустить инспекционную миссию ЕС к нефтепроводу "Дружба" вызвало критику и непонимание среди европейских дипломатов. В Брюсселе отмечают, что проверка объекта могла бы помочь разблокировать ситуацию с поставками российской нефти.

У некоторых дипломатов ЕС такое решение Украины вызвало непонимание и сомнения. Об этом пишет издание Euractiv, которое пообщалось с дипломатическими кругами в Евросоюзе.

Какие настроения в дипломатических кругах ЕС относительно нефтепровода "Дружба"?

Решение Украины не допустить инспекционную миссию ЕС к нефтепроводу "Дружба", которым российская нефть поставляется в Венгрию и Словакию, вызвало противоречивую реакцию среди дипломатов Евросоюза и в Брюсселе. Как пишет СМИ, в дипломатических кругах такие действия Киева называют "непонятными", "загадочными" и даже "неразумными".

Один из дипломатов ЕС на условиях анонимности отметил, что в Брюсселе не имеют четкого понимания позиции Украины. Инспекционная группа ЕС, которая состоит из национальных экспертов и координируется Европейской комиссией, уже несколько недель находится в Украине, однако до сих пор не получила разрешения на посещение места последней атаки на трубопровод.

В Евросоюзе отмечают, что проверка состояния "Дружбы" могла бы помочь найти выход из ситуации. В частности, ЕС стремится усилить санкционное давление на Россию, тогда как Украина нуждается в финансовой поддержке, а Венгрия и Словакия остаются зависимыми от поставок нефти.

Однако, часть дипломатов выражает понимание позиции Киева. Они отмечают, что в условиях войны Украина может не видеть смысла в восстановлении инфраструктуры, которая фактически обеспечивает финансирование российской военной машины. Также в Евросоюзе подчеркивают, что общая стратегия предусматривает постепенный отказ от российских энергоресурсов, а ситуацию с "Дружбой" следует рассматривать именно в этом контексте.

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба": последние новости

  • Напомним, что 23 марта в СМИ распространилась информация о том, что Украина до сих пор не дала разрешение осмотреть нефтепровод "Дружба". Известно, что уже тогда группа экспертов находилась в Киеве и была готова выехать на место повреждения, но тогда решение о недопуске их к поврежденному нефтепроводу аргументировали тем, что они проходят проверку безопасности.

  • Представитель МИД Георгий Тихий заявлял, что Венгрия политизирует вопрос ремонта нефтепровода "Дружба", не осуждая российскую агрессию, нанесшую ему ущерб. МИД Украины акцентировало внимание на позиции венгерского правительства и отметило, что Россия ежедневно разрушает инфраструктуру страны, тогда как Венгрия игнорирует полномасштабную войну.

  • Также стоит отметить, что Украина представила план восстановления нефтепровода "Дружба" после российской атаки. Этот план, в частности, может быть реализован с привлечением финансовой и технической помощи ЕС.