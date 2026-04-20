Мадьяр обозначил позицию по "Дружбе" и обратился к Зеленскому

Победитель выборов в Венгрии Петер Мадьяр очертил свою позицию относительно Украины, ЕС и нефтепровода "Дружба". Венгерский политик сказал, что не согласится ни на какое давление в этом вопросе.

Об этом Петер Мадьяр заявил на пресс-конференции 20 апреля, цитирует венгерское издание 444.hu.

К теме Это отправная точка, – американский профессор сказал, что Мадьяр изменит для Украины

Что сказал Мадьяр о нефтепроводе "Дружба" и как обратился к Зеленскому?

Будущий премьер Венгрии прокомментировал вопрос возможного возобновления транспортировки нефти через "Дружбу" и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Мадьяр заявил, что этот вопрос – не является игрой. И если "Дружба" подходит для транспортировки нефти, то Зеленский должен запустить ее, как обещал. Зато в обращении к российской стороне лидер "Тисы" попросил, чтобы в "Дружбе" – была нефть.

Мадьяр также подчеркнул, что не поддастся шантажу, и европейские лидеры, по его мнению, тоже не пойдут на это.

Кроме того, политик сказал, что если транспортировка нефти снова начнется, то для Будапешта не будет причин блокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины.