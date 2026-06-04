Геополитика Европа Французские ВМС высадились на танкере российского теневого флота и арестовали капитана
4 июня, 13:03
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Французские ВМС высадились на танкере российского теневого флота и арестовали капитана

Ирина Чеботникова

Судно "Тагор" могло перевозить российскую или иранскую нефть, несмотря на санкции. Когда капитан отказался выполнять приказы, его арестовали.

Об этом сообщает France24.

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Почему Франция задержала российский танкер "Тагор"?

Прокурор Стефан Келленбергер объяснил, что 2 июня судно и капитана взяли под стражу. Было подозрение, что "Тагор" ходил под чужим флагом.

Капитану грозит до одного года лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро (174 тысяч долларов США).

Кто является владельцем судна – еще устанавливают, но к нему тоже могут применить штрафы. "Тагор" связывают с нефтяным магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхани.

Шамхани – сын сотрудника службы безопасности Али Шамхани, который был советником бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Оба были убиты 28 февраля, в первый день американо-израильских атак, которые начали войну на Ближнем Востоке, 
– объяснило СМИ.

В операции по задержанию участвовала также Великобритания. "Тагор" направлялся из Мурманска в Африку под камерунским флагом.

Интересно, что Эммануэль Макрон сообщил о задержании "Тагора" еще 31 мая. Тогда французский президент подчеркнул: недопустимо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну. К тому же эти суда не придерживаются элементарных правил морского судоходства и представляют угрозу для окружающей среды.

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