Про це повідомляє France24.

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Чому Франція затримала російський танкер "Тагор"?

Прокурор Стефан Келленбергер пояснив, що 2 червня судно та капітана взяли під варту. Була підозра, що "Тагор" ходив під чужим прапором.

Капітанові загрожує до одного року позбавлення волі та штраф у розмірі 150 тисяч євро (174 тисяч доларів США).

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Хто є власником судна – ще встановлюють, але до нього теж можуть застосувати штрафи. "Тагор" пов'язують із нафтовим магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхані.

Шамхані – син співробітника служби безпеки Алі Шамхані, який був радником колишнього верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Обох було вбито 28 лютого, у перший день американо-ізраїльських атак, які розпочали війну на Близькому Сході,

– пояснило ЗМІ.

В операції із затримання брала участь також Велика Британія. "Тагор" прямував із Мурманська в Африку під камерунським прапором.

Цікаво, що Еммануель Макрон повідомив про затримання "Тагора" ще 31 травня. Тоді французький президент наголосив: неприпустимо, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну. До того ж ці судна не дотримуються найелементарніших правил морського судноплавства і становлять загрозу для навколишнього середовища.