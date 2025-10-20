Аэропорт Мюнхена снова закрывали из-за неизвестных дронов: что говорит полиция
- Аэропорт Мюнхена временно закрывали из-за сообщения о неизвестных дронах.
- Инцидент имел незначительное влияние на рейсы, три из которых были перенаправлены, а один отменен.
Аэропорт Мюнхена вечером субботы, 18 октября, временно закрывали из-за сообщений о неизвестных дронах. Это один из крупнейших аэропортов страны.
Оно возобновило свою работу к полуночи, в воскресенье перебоев не было. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.
Что известно о дронах над Мюнхеном?
О подозрительных дронах над аэропортом сообщили несколько человек, в частности его сотрудники и служба безопасности.
Их якобы фиксировали полчаса примерно в 22:00 по местному времени, а потом еще полчаса в 23:00.
Впрочем, полиция впоследствии заявила, что не обнаружила никаких дронов или подозрительных людей в районе аэропорта.
В пресс-службе аэропорта отмечали, что на рейсы и пассажиров этот инцидент имел незначительное влияние.
"Три рейса были перенаправлены, два из которых позже смогли приземлиться в Мюнхене, а один вылет был отменен", – отметили в AP.
К слову, это уже не первый случай закрытия аэропорта в Мюнхене из-за неизвестных БПЛА. Последний раз их фиксировали 2 и 3 октября. Тогда вынужденно пришлось перенаправить всего 27 рейсов с тысячами пассажиров на борту.
Дроны над Европой: другие случаи
Уже некоторое время неизвестные беспилотники часто фиксируют над аэропортами и военными объектами в разных странах Европы. Первой была Дания, впоследствии к ней присоединилась также Бельгия, Эстония, Литва, Германия, Польша, Финляндия.
Один из последних таких случаев был зафиксирован в ночь на 6 октября в Норвегии. Тогда пилот самолета, который совершал посадку в аэропорту Осло, заметил дроны. Из-за этого пришлось задержать несколько рейсов.
В ЕС отмечают, что уже работает над оборонными проектами, чтобы защитить свои восточные границы. Кроме того, там пытаются разобраться, чьими же все же являются эти беспилотники. Большинство считает причастными к этому Россию. У Франции даже задержали российский нефтяной танкер, с которого могли запускать дроны на Данию.