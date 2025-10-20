Аеропорт Мюнхена ввечері суботи, 18 жовтня, тимчасово закривали через повідомлення про невідомі дрони. Це одне з найбільших летовищ країни.

Воно підновило свою роботу до півночі, у неділю перебоїв не було. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на AP.

Що відомо про дрони над Мюнхеном?

Про підозрілі дрони над аеропортом повідомили кілька людей, зокрема його співробітники та служба безпеки.

Їх нібито фіксували пів години приблизно о 22:00 за місцевим часом, а потім ще пів години о 23:00.

Втім, поліція згодом заявила, що не виявила жодних дронів чи підозрілих людей у районі летовища.

У пресслужбі аеропорту зазначали, що на рейси та пасажирів цей інцидент мав незначний вплив.

"Три рейси були перенаправлені, два з яких пізніше змогли приземлитися в Мюнхені, а один виліт було скасовано", – зазначили в AP.

До слова, це уже не перший випадок закриття аеропорту у Мюнхені через невідомі БпЛА. Востаннє їх фіксували 2 та 3 жовтня. Тоді вимушено довелося перенаправити загалом 27 рейсів із тисячами пасажирів на борту.

Дрони над Європою: інші випадки