Разорвался прямо в озере: неизвестный беспилотник упал в Латвии

Страны Балтии все чаще страдают от неизвестных дронов. Один из инцидентов произошел 23 мая. Дрон залетел в Латвию, после чего упал в озеро, где и взорвался.

Подробнее об этом рассказали в Государственной полиции страны.

Что известно о дроне в Латвии?

Около 08:00 23 мая от местных жителей поступило сообщение в полицию о падении беспилотника в озеро Дридзис в Краславском крае.

По имеющейся информации, аппарат сдетонировал при контакте с водной поверхностью. Пострадавших в результате инцидента нет. В полиции сообщили, что нашли фрагменты дрона на месте происшествия.

К поисковым работам привлекли дополнительные ресурсы, в частности полицейский беспилотник, лодку Государственной пожарно-спасательной службы, а также военнослужащих Национальных вооруженных сил.



Обломок дрона, который упал в Латвии / Фото полиции

Что сейчас происходит в странах Балтии и какие заявления звучат из России?

Страна-агрессор начала распространять заявления о якобы подготовке запусков украинских беспилотников по своей территории из Латвии. Официально эти обвинения со стороны внешней разведки России опровергло Министерство иностранных дел Украины.

При этом в ООН Василий Небензя повторил подобные утверждения об "угрозах" со стороны стран Балтии, однако Латвия и США резко отреагировали на эти слова, назвав их ложью и подтвердив соблюдение союзнических обязательств в рамках НАТО.

В целом же буквально 21 мая в трех регионах Латвии – Лудзенском, Резекненском и Краславском – объявляли воздушную тревогу, а силы воздушной полиции НАТО были приведены в боевую готовность. В течение нескольких дней подряд в стране фиксировали сигналы о возможных угрозах.

Эксперты Валерий Клочок и Андрей Ткачук в комментарии для 24 Канала отметили, что подобные заявления могут быть не только информационными провокациями России, но и частью более широких интересов, которые выходят за пределы обычной пропаганды.