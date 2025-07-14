Немецкие войска готовы убивать российских солдат: Писториус назвал условие

Министр обороны Борис Писториус заявил, что немецкие военные готовы ликвидировать российских захватчиков. Правда, есть условие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

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При каком условии войска Германии готовы ликвидировали российских солдат?

Писториус подтвердил, что немецкие войска, которые годами придерживались культуры военной сдержанности в ответ на ужасы Второй мировой войны, будут готовы убивать российских солдат в случае нападения на государство-члена НАТО.

Если сдерживание не сработает и Россия нападет, произойдет ли это? Так,

– заявил министр обороны.

В то же время добавил, что рекомендовал бы журналистам поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Мол, они точно знают, в чем заключается их работа.

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Интересно! Борис Писториус также заявил, что Германия "не будет передавать" Украине ракеты Taurus и системы ПВО Patriot. Такое решение он объяснил тем, что у Берлина осталось немного вооружения.