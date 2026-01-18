Немецкие военные преждевременно покинули Гренландию без объяснений, – Bild
- Группа из 15 немецких военных неожиданно покинула Гренландию без официальных объяснений.
- Решение о возвращении может быть связано с обострением напряжения вокруг Гренландии, но официального подтверждения нет.
В воскресенье, 18 января, группа из 15 немецких военнослужащих во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули неожиданно покинула Гренландию и вылетела из столицы острова Нуук.
Почему уехали немецкие военные?
Журналисты зафиксировали посадку немецких офицеров и солдат на рейс авиакомпании Icelandair. Отмечается, что миссия Бундесвера завершилась раньше запланированного срока, при этом публичных заявлений и официальных разъяснений со стороны Берлина не было.
Приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром (18 января, – 24 Канал). Все ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены,
Накануне глава группы Стефан Паули также сообщил, что военные ждут решения Берлина о возможных дальнейших шагах.
Причины внезапного отъезда пока не названы. По одной из версий, решение может быть связано с обострением напряжения вокруг Гренландии и новыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этого нет.
Европа отправляет войска в Гренландию: кратко
На фоне заявлений Трампа европейские страны НАТО активно усиливают военное присутствие в Гренландии. Первые военнослужащие начали прибывать на остров 15 января.
В частности, Германия отправила разведывательную группу из 13 военных Бундесвера. Франция также уже разместила первую команду военных на острове.
На днях чиновники Дании и Гренландии провели личную встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Однако в ходе переговоров стороны не смогли преодолеть разногласия.