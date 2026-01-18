Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

Почему уехали немецкие военные?

Журналисты зафиксировали посадку немецких офицеров и солдат на рейс авиакомпании Icelandair. Отмечается, что миссия Бундесвера завершилась раньше запланированного срока, при этом публичных заявлений и официальных разъяснений со стороны Берлина не было.

Приказ о возвращении поступил из Германии сегодня утром (18 января, – 24 Канал). Все ранее запланированные встречи и мероприятия были срочно отменены,

– говорится в материале.

Накануне глава группы Стефан Паули также сообщил, что военные ждут решения Берлина о возможных дальнейших шагах.

Причины внезапного отъезда пока не названы. По одной из версий, решение может быть связано с обострением напряжения вокруг Гренландии и новыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа, однако официального подтверждения этого нет.

Европа отправляет войска в Гренландию: кратко