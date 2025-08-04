Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил министрам, что планирует добиваться поддержки кабинета в вопросе полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны ЦАХАЛ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Какие планы Нетаньяху по Сектору Газа?

По словам нескольких министров, в частных разговорах Беньямин Нетаньяху употреблял формулировку "оккупация Сектора", описывая свое видение расширения военной операции в Газе. Это свидетельствует об изменении тона накануне обсуждения правительством дальнейших действий в регионе.

СМИ также цитируют высокопоставленного чиновника, близкого к премьеру, который заявил: "Жребий брошен – мы стремимся к полной оккупации Сектора Газа".

Операции будут проводиться даже в районах, где удерживаются заложники. Если начальник штаба Армии обороны Израиля не согласится, он должен уйти в отставку,

– добавил он.

Отмечается, что сейчас ЦАХАЛ контролирует около 75% территории Сектора Газа. По новому плану военные должны будут занять остальную территорию, взяв весь анклав под контроль Израиля.

В то же время командование армии выступает против полного захвата Сектора и считает, что на уничтожение всей инфраструктуры ХАМАСа уйдут годы. Кроме того, это может поставить под угрозу жизни заложников в случае приближения войск к местам их содержания.

Нетаньяху уже заявил, что созовет кабинет министров для принятия решений по дальнейшим действиям армии. Некоторые аналитики считают, что премьер может попросить военных временно сдержать наступление, чтобы дать шанс переговорам об освобождении заложников.