Ничего не будет, пока я не встречусь с Путиным – Трамп сделал шокирующее заявление о переговорах

Дональд Трамп высказался о переговорах Украины и России в Турции. Он уверен, что все зависит от его личной встречи с Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Без меня ничего не будет": что сказал Трамп о переговорах между Украиной и Россией

Слова президента США впечатляют.

Ничего не произойдет между Россией и Украиной, пока мы с Путиным не встретимся,

– заявил он.

Таким образом, лидер Америки дал сигнал: без его встречи с Путиным не будет сдвигов в мирных переговорах по Украине.

А смехотворный состав российской делегации Трамп прокомментировал так: "Я ничего не знаю о российской делегации в Турции. Я не разочарован ею".

Полностью возмутительный комментарий Трампа звучит так:

Я ничего не знаю о делегации. Я даже не проверял. Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся. Он собирался ехать, но он думал, что я поеду. Он бы не поехал, если бы меня там не было.

Интересно, что накануне Трамп предположил: может посетить Турцию для участия в переговорах. Впоследствии он высказался в духе "зачем Путину ехать, если меня там нет". Но все же говорил, что может прилететь в Турцию 16 мая.

Многие аналитики заявили, что поведение россиян и отказ Путина ехать на встречу с Зеленским (которую диктатор сам и назначил) – это плевок в лицо Трампу. Но американский президент, очевидно, не хочет видеть правды. К тому же он обесценил и усилия собственных дипломатов, ведь сначала говорил о фантастической работе Рубио, а теперь говорит, что встреча в Стамбуле 15 мая неважна.