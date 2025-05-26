Нидерланды подтвердили, что отправили последние F-16 для Украины

Коалиция продолжает поставки Украине истребителей F-16. Нидерланды подтвердили, что передали последнюю партию из 24 самолетов, которые предназначались для Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

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Последние F-16 для Украины покинули Нидерланды

Так, в понедельник, 26 мая, последние нидерландские F-16, предназначенные для Украины, покинули страну. Самолеты вылетели с авиабазы Фолькель в Бельгию, где их готовят к доставке.

Министр обороны Рубен Брекельманс лично присутствовал во время отправки истребителей в Украину.

Чиновник назвал это ностальгическим моментом, ведь F-16 были важными для воздушных сил Нидерландов в течение десятилетий.

Но теперь, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас,

– указал Брекельманс.