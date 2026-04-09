"Рои дронов" на Украину: в Forbes объяснили, повлияет ли новая тактика России на ход войны

Война России против Украины выходит на новый этап противостояния технологий. Враг все чаще говорит о так называемой тактике "роев", которая имеет целью прорвать украинскую оборону.

Об этом информирует Forbes.

Почему враг планирует использовать новую тактику?

Российские войска планируют прорывать "роями дронов" так называемые "зоны поражения" в Украине. Речь идет о зонах в несколько километров перед украинскими позициями, где любое продвижение противника быстро обнаруживается и уничтожается благодаря массовому применению БПЛА и артиллерии.

Российское командование вынуждено искать новую тактику, поскольку войско сталкивается с несколькими проблемами. Среди них – высокая уязвимость операторов дронов, которых приходится приближать к линии фронта и дефицит подготовленных специалистов из-за значительных потерь.

Каждый дрон требует отдельного оператора, а сосредоточение таких групп делает их очень заметной и одновременно уязвимой целью. Это связано со значительной физической и электромагнитной активностью.

Поэтому в России рассматривают вариант перехода к роевым технологиям.

Что известно о "роевых" технологиях?

Новая российская тактика предусматривает управление несколькими аппаратами одним оператором. Дроны же должны координироваться действия между собой автономно.

В отличие от обычных массированных ударов, "рой" дронов – это не просто большое количество аппаратов, а целая единая система, которые действует слаженно.

Такие БПЛА могут обмениваться данными в реальном времени, корректировать собственный маршрут, приспосабливаться к угрозам и работы ПВО и, собственно, синхронно атаковать цели. Оператор в такой операции только определяет задачи, а дальнейшие действия выполняют алгоритмы.

Несмотря на это, пока Россия не имеет полноценных боевых роев дронов. Ее атаки БПЛА типа "Герань" в основном остаются запрограммированными и не предусматривают гибкой координации во время полета.

Впрочем, издание отмечает, что сейчас Россия активно инвестирует в интеграцию искусственного интеллекта в навигацию, использование компьютерного зрения и эксперименты с сетевыми операциями дронов. Кроме того, враг развивает концепции "дронов-носителей", которые запускают меньшие аппараты ближе к цели.

Такая тактика может позволить российской армии масштабировать атаки без увеличения количества специалистов.

Главным противодействием для "роев" дронов является радиоэлектронная борьба. Украинские системы глушения нарушают связь между БПЛА, усложняют навигацию и снижают эффективность координации.

Также Forbes убеждено, что преимущество России благодаря этой тактике будет временным, поскольку Силы обороны быстро адаптируют свои средства противодействия.

Повлияет ли это на ход войны?

Аналитики пишут, что эффективное использование "роев" дронов не гарантирует стратегического перелома на фронте, поскольку оборона Украины является многоуровневой, речь идет о беспилотниках, минных полях, инженерных заграждениях и укрепленных позициях.

Вражеские БПЛА могут прорвать отдельное звено, но согласовать это с наступлением войск, артиллерией и логистикой крайне сложно.

Синхронизация атак дронов с наземными маневрами, артиллерией и логистикой добавляет еще большей сложности, особенно когда сигналы связи глушат. Это делает маловероятными масштабные прорывы даже при условии улучшения возможностей дронов,

– резюмировало издание.

Ситуация на фронте: последние новости