Трамп раздражен: политолог предположил 2 причины нового странного заявления в сторону Украины

Трамп сделал новое странное заявление в сторону Украины. Однако в этом нет огромной проблемы, ведь это уже не первый подобный выпад Трамп в сторону Украины.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что реагировать на такие заявления Трампа не надо. Разве это может делать Президент Украины Владимир Зеленский в сдержанном тоне.

Какова причина таких заявлений Трампа?

Фесенко отметил, что надо смотреть контекст заявления о раздражении тем, что Украина ничего не сделала. Часто его слова вырываются из контекста и приобретают самостоятельное значение. Это может быть ответ на вопрос журналиста или текст из соцсети Truth Social. Что важно, Трамп сейчас раздражен.

Он обвиняет европейцев, другие страны в том, что они не помогают. Украина же предлагала помощь, а США отказались. Так что значит Украина ничего не сделала? Я считаю, что такие слова Трампа – это просто индикатор его эмоций, его настроения. Он раздражен. Он сейчас ищет источник проблем не в себе, в своих просчетах и ошибках, а ищет объекты, на которые можно вылить свое раздражение,

– заметил политолог.

Он продолжил, что Украина – традиционно уже объект для раздражения. Логики в высказываниях Трампа искать не надо.

Что делать с Трампом дальше?

По словам политолога, есть большое подозрение, что в окружении Трампа есть люди, которые настраивают его против Украины. Именно здесь источник, корней его раздраженной реакции в отношении Украины. Это то, что может быть проблемой. Такое объяснение следует из того, что Трамп неоднократно делал такие раздраженные заявления в сторону Украины.

"Кто-то постоянно говорит ему об Украине в негативном смысле. Настроение Трампа и его эмоции формируются тем, с кем он последним говорил. Кто-то настроил его соответствующим образом. К сожалению, этот фактор тоже может работать. Не надо из этого делать трагедии. Одна из миссий нашей делегации заключается в том, чтобы снять раздражение", – подчеркнул Фесенко.

Он добавил, что украинцы поговорят с американскими переговорщиками, Стивом Уиткоффом. Надо напомнить, что Украина предлагала свою помощь, США отказались. На фактах надо опровергнуть заявления Трампа. Проблема Трампа скорее эмоционально-психологическая, чем политическая.

