Трамп угрожает новыми тарифами: игра лидера США имеет цель

Американский президент Дональд Трамп постоянно угрожает новыми тарифами. Однако решения каждый раз откладываются. Потому что на самом деле он не введет 100 – 200% пошлины относительно товаров Китая или других государств.

Все запугивания Трампа – это просто игра, он не применяет новых тарифов, потому что это будет угрожать экономике США. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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"Трамп только угрожает, а на практике не применяет, потому что это "положит" американскую экономику. Поэтому все эти бравады о том, что он применит какие-то безумные пошлины к европейским товарам – это запугивание. Трамп привык играть по правилам бизнес-рекета", – сказал он.

Сегодня Трамп проводит такую политику к разным странам. Лидер США увеличивает расходы на оборону в 2026 году – более триллиона долларов. Это беспрецедентная цифра в истории Штатов.

Он понимает, что США должны быть сильными. Он может диктовать кому-то условия. Сегодня он общается на равных только с двумя политиками в мире – Си Цзиньпином и Владимиром Путиным,

– добавил аналитик.

Напомним, Дональд Трамп угрожает партнерам новыми тарифами с августа. Президент США заявил, что его администрация начнет отправлять письма торговым партнерам с сообщением об односторонних тарифных ставках. Их страны должны будут начать платить с 1 августа.